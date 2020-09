Fußball : Viktoria Winnekendonk zittert sich zum 4:3

Kreis Kleve Fußball-Niederrheinliga der Frauen: SV Walbeck kassiert gegen TuSA Düsseldorf erste Saisonniederlage. Beim 4:3-Heimerfolg von Viktoria Winnekendonk erzielt Samira Berns in der 87. Minute den entscheidenden Treffer.

Der SV Walbeck kassierte in der Fußball-Niederrheinliga der Frauen beim 2:3 (0:1) gegen TuSA 06 Düsseldorf die erste Saisonniederlage. Bereits nach acht Minuten gingen das Team aus der Landeshauptstadt in Führung und war auch im ersten Durchgang klar besser. Zwar konnte Lena Jansen kurz nach dem Wechsel (49.) ausgleichen, doch gab dies dem Spiel der Heimelf keine neuen Impulse. Der Gegner blieb torgefährlich und zog mit zwei Treffern in der 59. und 63. Minute auf 3:1 davon. Zwar gelang Lena Jansen nach einem Eckball (83.) noch einmal der Anschlusstreffer zum 2:3, doch insgesamt reichte die Walbecker Leistung an diesem Tag nicht aus, um dem Spiel noch eine Wende zu geben. „Der Gegner hat mit mehr Einsatz gespielt und so auch verdient gewonnen“, meinte Walbecks Trainer Dieter Blomm.