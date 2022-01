Fußball-Regionalliga : SV Straelen will endlich wieder jubeln

Interview Straelen Der Torjäger der Grün-Gelben ist fest davon überzeugt, dass die Flaute bald ein Ende hat. Nach Möglichkeit schon am Samstag im Spiel beim Tabellenzweiten Wuppertaler SV.

Die älteren Fans des SV Straelen werden sich noch daran erinnern können. Ein junger Mann namens Tae-Ho Kim erzielte am 21. November den vorerst letzten Treffer für den Fußball-Regionalligisten. Der 19-jährige Südkoreaner in Diensten des Abstiegskandidaten Sportfreunde Lotte besiegelte damals nach der Pause unfreiwillig den Straelener 2:1-Auswärtssieg. Seitdem will der Ball einfach nicht mehr über die gegnerische Torlinie. Seit fünf Spielen steht die Null dort, wo sie nicht stehen soll. Auch am Beispiel von Cagatay Kader wird die Sturmflaute deutlich: Straelens Torjäger hat sechs seiner bislang acht Saisontreffer in den ersten vier Spielen erzielt. Zuletzt war er am 30. Oktober bei der Straelener 1:2-Niederlage gegen den 1. FC Köln II erfolgreich.