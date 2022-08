Fußball-Kreispokal Kleve/Geldern : Marvin Domagalla – vom Torhüter zum Torjäger

Geldern Der 31-Jährige erzielt beim 3:2-Sieg von Arminia Kapellen-Hamb gegen den SV Herongen zwei Treffer. Am Sonntag hat er auch in der Meisterschaft schon getroffen.

Am vergangenen Sonntag kam er in der A-Liga beim 3:2-Sieg der Arminia bei den Sportfreunden Broek­huysen II nach 63 Minuten aufs Feld und sorgte mit seinem Treffer zum 2:2 (86.) dafür, dass sein Team die Partie noch wenden konnte. Die Rolle des Jokers für den Angriff spielte der Torhüter auf sportlichen Abwegen auch am Mittwochabend, als Arminia Kapellen-Hamb in der ersten Runde des Kreispokals einen 3:2 (0:2)-Heimsieg gegen den Ligarivalen SV Herongen feierte.