Handball-Regionalliga der Frauen : TV Aldekerk II setzt im Top-Spiel auf den Faktor Schnelligkeit

Der TV Aldekerk II, hier Merit Eggeling (am Ball), hat in dieser Saison erst eine Niederlage kassiert. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kerken Der Tabellenzweite erwartet am Donnerstagabend den Spitzenreiter Treudeutsch Lank, der wegen seiner größeren Erfahrung leicht favorisiert ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Joachim Schwenk

Das Top-Spiel in der Handball-Regionalliga der Frauen steigt am heutigen Donnerstagabend in der Vogteihalle. Der TV Aldekerk II, der mit 18:4-Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz steht, erwartet um 19.15 Uhr den Spitzenreiter Treudeutsch Lank (23:5-Zähler). Die Partie ist ein Überbleibsel aus der Hinrunde, was ihre Bedeutung noch etwas erhöht. „Denn wer weiß, ob die Saison wirklich beendet werden kann oder doch nur die Hinrunde gewertet werden muss? Das macht dieses Spiel noch ein bisschen wichtiger“ sagt René Baude, Trainer des TV Aldekerk II.

Zwar wollen der Handball-Verband Niederrhein und Handball Nordrhein, unter dessen Regie die Spiele in der Regionalliga ablaufen, alles versuchen, die Saison über die Bühne zu bekommen. Deshalb wurde erst am vergangenen Wochenende beschlossen, die Spielzeit um zwei Wochen bis zum 29. Mai zu verlängern. Ob das aber reichen wird, um die zahlreichen Partien, die wegen Corona-Fällen in den Teams abgesagt werden mussten, noch nachzuholen, ist die Frage. Zumal es weitere Ausfälle wegen der Pandemie gibt. Die für Samstag angesetzte Begegnung des ATV II beim Tabellendritten TuS Bonn rrh. kann nicht stattfinden, weil es beim Gastgeber Corona-Fälle gibt.

Die Rollen sind vor dem Duell der beiden besten Mannschaften in der Frauen-Regionalliga verteilt. Treudeutsch Lank hat zwar schon einen Minuspunkt mehr auf dem Konto als der ATV II. Trotzdem ist das Team leicht favorisiert, weil es über mehr Erfahrung verfügt und auch körperlich stärker als die mit vielen jungen Kräften besetzte zweite Frauen-Mannschaft des TV Aldekerk ist.