Fußball-Regionalliga : Der vielseitige Stratege des SV Straelen

Straelen Tobias Peitz kann alles: Vorne setzt er die kreativen Akzente, hinten ist er der Mann fürs Grobe. Beim Regionalligisten SV Straelen ist der 23-Jährige längst Stammspieler. Am Samstag geht’s zum Tabellennachbarn SV Rödinghausen.

Nach dem Aufstieg hat sich im Leben des gebürtigen Ratingers einiges verändert. In seiner ersten Regionalliga-Saison wurde Peitz unter Benedict Weeks als Abräumer vor der Abwehr Stammspieler, er bezog gemeinsam mit seiner Freundin eine eigene Wohnung in Ratingen und steht im Sommer vor dem Abschluss seines Sportmanagement-Studiums. Auch im zweiten Jahr in der Vierten Liga zählt er zum Stammpersonal. „Das erste Jahr war natürlich sehr lehrreich. Ich wusste schließlich nicht, was mich in der Regionalliga erwartet. Das ist längst vorbei. Ich stehe mit einem ganz anderen Selbstvertrauen auf dem Platz“, sagt er. Zurzeit sieht sich Tobias Peitz, dessen Vertrag an der Römerstraße im Sommer ausläuft, mit einer wichtigen Entscheidung konfrontiert. „Natürlich möchte ich noch weiter in der Regionalliga spielen, aber vermutlich nicht, bis ich 30 Jahre oder älter bin. Schließlich habe ich im Sommer ein abgeschlossenes Studium in der Tasche und werde meine berufliche Laufbahn nicht aus den Augen verlieren.“