Sportschießen Sergey Richter öffnet Tor für den Titelverteidiger

Doch Sergey Richter hat das Tor zum Bundesliga-Finale, das voraussichtlich Anfang Februar in Ulm ausgetragen wird, wieder ganz weit aufgestoßen. Der israelische Weltklasseschütze, der in den vergangenen Jahren maßgeblich zum Höhenflug der Kevelaerer Sportschützen beigetragen hat, nahm die komplizierte Anreise aus Moskau auf sich, um seiner Mannschaft helfen zu können. Am vorletzten Wettkampf-Wochenende führte Richter die SSG Kevelaer in Bergkamen zum dringend benötigten Doppelsieg. Im vorentscheidenden Duell mit dem Tabellennachbarn SV Wieckenberg behauptete er sich an Position eins mit 398 Ringen gegen den Norweger Henrik Larsen (397). Auch Mannschaftsweltmeisterin Anna Janssen hatte gegen Robin Zissel knapp mit 397:396 die Nase vorn. Und endlich einmal hatte der Titelverteidiger auch die nötige Portion Glück auf seiner Seite. Alexander Thomas und Franziska Driessen entschieden ihre Duelle jeweils mit dem erforderlichen Stechschuss – damit war der wichtige 4:1-Erfolg schon einmal unter Dach und Fach.