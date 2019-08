Fußball : SV Veert startet gleich einmal mit einem Schützenfest in Issum

Fast jeder Schuss ein Treffer: Der SV Veert – hier bringt Jan Aengenvoort die Issumer Abwehr in Bedrängnis – demonstrierte schon am ersten Spieltag eindrucksvoll sein Können. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Gelderland Fußball-Kreisliga B, Gruppe 2: Mit einem 9:0-Kantersieg beim SV Issum unterstreichen die Schwarz-Gelben ihre Ambitionen auf eine erfolgreiche Saison.

Während der SV Veert für den Paukenschlag des ersten Spieltages sorgt, startet Neuling TSV Nieukerk II mit einem überraschenden Erfolg am Koetherdyck in Sevelen.

Concordia Goch – DJK Labbeck/Uedemerbruch 3:3 (2:2). Zwei Mal lag Concordia Goch in Führung, am Ende sprang aber nur ein Punkt für die Hausherren raus. „Das Ergebnis ist sicher etwas unglücklich für uns, aber irgendwo auch fair“, resümierte Gochs Co-Trainer Timmy Arndt. In einem guten Spiel zweier starker Mannschaften brachten Jan Hinnemann, Peter Küppers und Timmy Arndt Concordia jeweils in Front, doch Senad Plavci, Maximilian Kolny und Marius Bongarts retteten Labbeck den Punkt.