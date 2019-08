Tischtennis : Gemeinsam an der Platte

Geldern Menschen mit und ohne Behinderung trafen sich zu einem großen Tischtennisturnier.

Gelderns Bürgermeister Sven Kaiser fand bei der Eröffnungsrede exakt die richtigen Worte: Sport ist die beste Möglichkeit, Menschen zusammenzubringen. Auf Initiative von Cornelia de Witt vom SV Walbeck trafen sich am Samstag in den beiden Turnhallen der Anne-Frank-Schule Sportler mit und ohne Behinderung, um gemeinsam ihr Können an der Tischtennisplatte in Form eines groß angelegten Turniers zu demonstrieren.

46 tischtennisbegeisterte Akteure hatten sich in den Meldelisten eingetragen – Haus Freudenberg war mit 16 Teilnehmern am stärksten vertreten, 14 Hobbyspieler (nehmen nicht an Ligaspielen teil) vom SV Walbeck waren am Start, sechs vom TTC Geldern-Veert und jeweils fünf von der Lebenshilfe Oberhausen und den Varius Werkstätten Grevenbroich. Und wer nun meint, es wurde „nur Ping Pong“ gespielt, der muss leider enttäuscht werden. An insgesamt 13 Tischen begeisterten ambitionierte Zelluloidkünstler mit spektakulären Ballwechseln und kämpften verbissen um jeden Punkt.