Tischtennis Das Trio an der Spitze gibt sich keine Blöße

Der Tabellenführer aus Kevelaer konnte sich auf seinen immer noch ungeschlagenen Spitzenspieler verlassen. Patrik Schilinsky, der zuvor schon das Doppel an der Seite von Christian Koch 3:0 gewonnen hatte, entschied auch seine Einzel gegen Felix Sommer und Frank Cremer jeweils ohne Satzverlust für sich. Die weiteren Punkte für den Favoriten holten Christian Koch (2), Andreas Spiegels (2), Philip Winterfeld und Thomas Terhoeven-Urselmans. Das Ganze hätte auch ins Auge gehen können. Denn vier Einzel gingen erst im fünften Satz an die Gäste. Der TTC Blau-Weiß Geldern-Veert, der mit einem Punkt Rückstand auf Platz zwei folgt, der nach der Saison zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Bezirks-Oberliga berechtigt, hielt sich in eigener Halle gegen den TTV Goch schadlos. Ralf Aengenheyster/Achim op de Hipt (3:0) und Ralph Ehren/Daniel Lacatis (3:1) sorgten zunächst für eine 2:1-Führung nach den Doppeln. In den Einzeln machten Youngster Kevin Bachmann (2), Ralph Ehren (2), Ralf Aengenheyster, Daniel Lacatis und Achim op de Hipt den Sieg mühelos perfekt.