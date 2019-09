Saisonstart im Tischtennis : Walbecks Frauen feiern Auftakt nach Maß

Gemischte Bilanz nach dem ersten Spieltag der Gelderländer Tischtennisteams. Zu überzeugen wussten die Walbecker Frauen in der NRW-Liga.

Damen, NRW-Liga: TTC Wuppertal – SV Walbeck 6:8. Eigentlich wollten die Walbeckerinnen ihr erstes Saisonspiel in Wuppertal verlegen, weil die Nummer eins, Franziska Holla, verhindert war. „Wuppertal wollte Spiel aber nicht verlegen“, sagte Heinz Leuken, Obmann der Tischtennis-Abteilung des SV Walbeck. Also rechneten sich die Gäste vor der Partie nicht allzu viel aus. Sie überraschten sich jedoch selbst und kamen nach einer „top Mannschaftsleistung“, so Leuken, zu einem 8:6-Erfolg, „an dem alle Spielerinnen ihren Anteil hatten“.