Tischtennis : SV Walbeck steht wieder über dem Strich

Auf Ludwig Rogge (beim Aufschlag) und Hans-Gerd Sommer konnte sich der SV Walbeck einmal mehr verlassen. Die beiden Routiniers steuerten insgesamt vier Punkte zum souveränen Heimsieg gegen GW Flüren II bei. ⇥ Archivfoto: seyb Foto: ja/Gerhard Seybert

Gelderland Tischtennis: In der Herren-Bezirksklasse, Gruppe 4, gibt’s in dieser Saison ein Hauen und Stechen im Kampf um den Klassenerhalt. Der SV Walbeck verbesserte sich mit einem 9:4 auf Platz sechs, der in jedem Fall die Rettung bedeutet.

Von Volker Himmelberg

Die kurze Winterpause hat für die Tischtennisspieler schon wieder ein Ende. Der erste Spieltag im neuen Jahr verlief für die Mannschaften aus dem Gelderland durchwachsen. Während der ersatzgeschwächte Landesligist TTC Geldern-Veert gegen den Tabellenführer aus Rheinberg erwartungsgemäß keine Chance hatte, feierte der SV Walbeck in der Bezirksklasse, Gruppe 1, einen wichtigen Heimsieg gegen den Tabellennachbarn aus Wesel-Flüren. In der Gruppe 4 sorgte der TSV Nieukerk für einen Paukenschlag. Nach dem völlig unerwarteten 9:7-Erfolg gegen den Tabellendritten DJK VfL Willich II schöpft die Mannschaft neue Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt.

NRW-Liga der Frauen: Germania Salchendorf – SV Walbeck 8:0. Der SV Walbeck hat die Winterpause noch etwas verlängert. Die Mannschaft ersparte sich die 200 Kilometer weite Anreise zum Gastspiel in Salchendorf, das sich irgendwo im Niemandsland hinter Köln befindet. Folgerichtig wird die Partie mit 8:0 für die Gastgeberinnen gewertet. Sportlich hat das für die Mannschaft aus dem Spargeldorf praktisch keine Auswirkungen. Mit starken Auftritten in der Hinserie hat sich das Team dauerhaft im gesicherten Mittelfeld der Tabelle etabliert.

Komplett Spielfrei „Westdeutsche“ in Ochtrup Nur eine Woche nach dem ersten Spieltag im neuen Jahr können die meisten Tischtennisspieler schon wieder eine Verschnaufpause einlegen. Der Grund: Der SC Arminia Ochtrup richtet am 19. und 20. Januar in der Sporthalle am Schulzentrum (Krummer Weg 32) die Westdeutsche Einzelmeisterschaft der Damen und Herren aus.

Verbandsliga der Frauen: TTC Geldern-Veert – Post SV Oberhausen 7:7. Die Blau-Weißen werden sich im Kampf um den Klassenerhalt noch etwas zur Decke strecken müssen. Gegen den Tabellennachbarn aus Oberhausen musste sich die Mannschaft mit einer Punkteteilung begnügen und verpasste somit die Gelegenheit, sich etwas von der Gefahrenzone abzusetzen. Schmerzlich vermisst wurde die erkrankte Nachwuchsspielerin Katrin Trosky. „Ihr Ausfall war das entscheidende Manko. Ansonsten hätten wir sicherlich den entscheidenden Punkt zum Sieg geholt“, meinte TTC-Vorsitzender Eugen Brück. In eigener Halle waren Katja Jansen (2), Annemarie Falkowski (2), Sandra Ehren (2) und Falkowski/Ehren erfolgreich. Am nächsten Spieltag steht die Gelderner Auswahl unter Zugzwang – beim Schlusslicht ETuS Duisburg-Wedau ist ein Sieg praktisch Pflicht.

Landesliga der Männer: TTC BW Geldern-Veert – TuS Rheinberg II 2:9. Die Gelderner Mannschaft scheut die Relegation um den Klassenerhalt wie der Teufel das Weihwasser. Nach der einkalkulierten Heimpleite gegen den Tabellenführer beträgt der Vorsprung auf Rang neun gerade einmal noch zwei Punkte – da muss also in den nächsten Spielen was kommen. Gegen Rheinberg war von vorneherein nichts drin, weil die Mannschaft ohne Rolf Biermann, der nach einer starken Hinrunde an Position zwei aufgerückt ist, und den angeschlagenen Andreas Dittrich auskommen musste. Die beiden Ehrenpunkte resultierten aus den Eingangsdoppeln: Hans-Jürgen Voss/Ralph Ehren und Ralf Aengenheyster/Achim op de Hipt.

TV Bruckhausen – Union Kevelaer-Wetten 9:4. Für den Aufsteiger aus der Marienstadt ist das Abenteuer Landesliga wohl nur von kurzer Dauer. Der Tabellenletzte, der schon in der Hinserie einige personelle Rückschläge verkraften musste, hatte auch im Kellerduell beim Drittletzten sang- und klanglos das Nachsehen. Der junge Spitzenspieler Jonas Menne, Andreas Brauers, Menne/Christian Koch und Brauers/Marcel Grewe holten die Punkte für den Neuling, der allmählich wieder für die Bezirksliga planen kann.



Bezirksklasse der Männer, Gruppe 1: SV Walbeck – Grün-Weiß Flüren II 9:4. Drei Mannschaften steigen ab – Union Kevelaer-Wetten II steht nach dem Rückzug im November bekanntlich bereits fest. Drei weitere müssen in die Relegation. Der Kampf um den Klassenerhalt gleicht in der laufenden Saison einem Hauen und Stechen. Nach dem gelungenen Auftritt gegen die Flürener Reserve steht der SV Walbeck mit jetzt 11:11-Punkten als Tabellensechster wieder über dem Strich. Hubert Werland (2), Hermann-Josef Basten (2), Ludwig Rogge (2), Ralf Hendrix, Hans-Gerd Sommer und Rogge/Sommer machten den zumindest in der Höhe etwas überraschenden Heimsieg perfekt.

Arminia Kapellen – TSV Weeze 3:9. Die Arminia hat sich offenbar schon damit abgefunden, in der nächsten Saison wieder in der Kreisliga aufzuschlagen. Ganz anders hingegen die Weezer Auswahl, die nach dem standesgemäßen Auswärtssieg vom Sprung in die Bezirksliga träumen darf. Gerade einmal ein Punkt trennt die Mannschaft von Platz zwei, der am Saisonende zur Teilnahme an der Aufstiegs-Relegation berechtigt.

Bezirksklasse der Männer, Gruppe 4: TTC Straelen/Wachtendonk – TTV St. Hubert 8:8. Das war nichts für schwache Nerven. In einem packenden Duell der beiden Tabellennachbarn bescherten Noah Botschen und Torsten Laufenberg dem Gastgeber im Schlussdoppel noch einen verdienten Punkt. Nach einem 1:2-Satzrückstand drehte das Duo den Spieß mit 11:9 und 11:7 noch um. Beide Mannschaften haben jetzt 12:10-Punkte auf ihrem Konto.