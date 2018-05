Tischtennis : Tischtennis: Falkowski holt Bronze bei DM

Annemarie Falkowski war mit ihrem Abschneiden zufrieden. Foto: Foto Privat

Geldern Am Pfingstwochenende fand das größte Titschtennisturnier Deutschlands, die Deutsche Meisterschaft für Senioren, in Dillingen an der Donau statt. Mit von der Partie war auch die für den TTC Geldern-Veert spielende Annemarie Falkowski. Sie kehrte mit einer Einzelmedaille und zwei sehr guten Platzierungen in den Doppelwettbewerben an den Niederrhein zurück.

In der Einzelkonkurrenz der Senioren Damen 65 zog sie mit zwei Siegen in den Gruppenspielen ins Achtelfinale ein. Dort schlug sie zum ersten Mal in ihrer Karriere Hildegard Georgi knapp mit 3:2-Sätzen und im Viertelfinale die westdeutsche Meisterin Monika Hußmann glatt in 3:0-Sätzen. Im Halbfinale bedeutete für die Veerterin das Duell gegen Rosi Diebold die Endstation. Gegen die spätere Titelträgerin unterlag sie mit 1:3. "Den ersten Satz konnte ich noch gewinnen", so Falkowski, "aber dann war ich ganz einfach platt und konnte nicht mehr."

In der Doppelkonkurrenz schaffte sie mit ihrer Partnerin Anne Stiewe den Einzug ins Achtelfinale und im Mixed gemeinsam mit Waldemar Zick sogar die Teilnahme am Viertelfinale.



"Der dritte Platz im Einzel ist ein toller Erfolg für mich", freute sich die agile Meisterin, "ich bin mit meinem Abschneiden sehr zufrieden."

(ütz)