Derbys an jedem Wochenende Die Tischtennis-Liga mit viel Lokalkolorit

Die erfolgreichen Zeiten, in denen beispielsweise der TTC Gel­dern-Veert ans Tor zur Verbandsliga klopfte, sind zwar zumindest im Männerbereich vorbei. Bis wieder eine Mannschaft auf den Sprung in die Landesliga hoffen darf, in der die Meisterschaften auf Verbandsebene beginnen, wird noch eine Weile vergehen. Aktuell liefern sich Union Kevelaer-Wetten (19:3-Punkte) und der TTC Geldern-Veert (18:4) ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Aufstieg in die Bezirks-Oberliga, vor dem Start in die Rückserie hat der TSV Weeze als Überraschungs-Mannschaft (16:6) noch Außenseiter-Chancen. Dafür steht der Spaß im Vordergrund – alle Beteiligten genießen die große Portion Lokalkolorit, an jedem Spieltag stehen spannende Derbys auf dem Programm. „Diese Liga hat schon ihren besonderen Reiz. Die gesunde Rivalität unter den Vereinen sorgt auch für ein gesteigertes Interesse am Tischtennissport“, sagt Eugen Brück, Vorsitzender des TTC Geldern-Veert.