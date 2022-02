Handball-Regionalliga : ATV-Spielmacher rückt auf die Trainerbank

Tim Gentges (Mitte) hat als Spielmacher großen Anteil an den Erfolgen des TV Aldekerk. Ob er künftig noch auf dem Parkett zu sehen sein wird oder sich voll auf seine Traineraufgabe konzentriert, ist noch offen. Foto: Heinz Spütz

Kerken Der TV Aldekerk ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Nils Wallrath in den eigenen Reihen fündig geworden. Der 34-jährige Tim Gentges trägt ab der kommenden Saison die sportliche Verantwortung.

Die Verantwortlichen des Handball-Regionalligisten TV Aldekerk haben in der Winterpause ganze Arbeit geleistet. Der Kader für die kommende Saison steht. „Unverhoffte Dinge können zwar immer passieren. Aber im Grunde genommen haben wir die Planung abgeschlossen“, sagt Abteilungsleiter Carsten Hilsemer.

Schon vor Monaten hatte Nils Wallrath mitgeteilt, dass er nach der Saison dem ATV nicht mehr als Trainer zur Verfügung steht. Die Grün-Weißen sind auf der Suche nach einem geeigneten Nachfolger einmal mehr in den eigenen Reihen fündig geworden. Der neue Mann auf der Trainerbank heißt Tim Gentges. Der 34-Jährige ist ein echtes Aldekerker Eigengewächs. Der Spielmacher blickt auf eine erfolgreiche Laufbahn zurück. 14 Jahre lang war er für diverse Vereine in der Zweiten und Dritten Liga im Einsatz und bringt einen enormen Erfahrungsschatz mit. Vor zwei Jahren kehrte Gentges in die Vogteihalle zurück und ist seitdem aus der Mannschaft nicht mehr wegzudenken. Deshalb lässt er sich zurzeit auch noch die Option offen, eventuell als Spielertrainer zu arbeiten. Unabhängig davon möchte der TV Aldekerk auch noch einen Co-Trainer engagieren.

Info Schlagkräftiger Kader für die kommende Saison Tor Paul Keutmann, Joscha Schoemackers Linksaußen Christopher Tebyl, Sjuul Rutten Rückraum links David Hansen Rückraum Mitte Julian Mumme, Roman Grützner Rückraum rechts Thomas Jentjens, Cedric Linden Rechtsaußen Thomas Plhak, Fabian Küsters Kreis Jonas Mumme, Marcel Görden Trainer Tim Gentges

Zwei Abgänge stehen auch schon fest: Can Greven und Sven Upietz beenden ihre Laufbahn. Alle anderen Spieler des aktuellen Kaders haben ihre verbindliche Zusage gegeben. Ein prominenter Neuzugang steht ebenfalls fest. David Hansen wurde vor zwölf Jahren mit der HSG Düsseldorf Deutscher A-Jugend-Meister und avancierte anschließend zum Jugend-Nationalspieler. Nach Einsätzen bei verschiedenen Zweit- und Drittligisten wechselte er in der Saison 2018/19 zur HSG Krefeld und spielte dort gemeinsam mit seinem zukünftigen Trainer, der den Kontakt hergestellt hat. Der 31-Jährige ist mit einer ordentlichen Portion Sprengstoff im rechten Arm ausgestattet und soll den linken Rückraum verstärken. Eine frühere Verpflichtung mit Blick auf die lange Verletztenliste war nicht möglich, da Hansen zurzeit noch vertraglich an den HC Rot-Weiß Oberhausen gebunden ist.

Außerdem schließt sich der junge Niederländer Sjuul Rutten dem TV Aldekerk an. Sein 17-jähriger Bruder Mauk trägt in der A-Junioren-Regionalliga das grün-weiße Trikot und trainiert schon seit geraumer Zeit mit der ersten Mannschaft. Der 21-jährige Linksaußen kommt vom holländischen Verein Bevo HC Panningen und bringt Erfahrung aus der ersten niederländischen Liga mit. „Außerdem wollen wir talentierten Spielern die Chance geben, sich für höhere Aufgaben zu empfehlen“, sagt Hilsemer.