Die Mission Klassenerhalt startet : „Die Dritte Liga ist einfach brutal stark“

Bereit für die Mission Klassenerhalt: Teammanager Sven Upietz, Betreuer Michael Litjes, Tim Gentges, Marcel Görden, Mauk Rutten, Christopher Tebyl, Co-Trainer Frank Fünders, Betreuer Georg Niersmann (oben v.l.), Physiotherapeutin Yvonne Finken, Cedric Linden, Thomas Jentjens, Jonas Mumme, David Hansen, Julian Mumme, Torwart-Trainer Michael Küsters (mittlere Reihe v.l.), Thomas Plhak, Fabian Küsters, Sebastian van Hall, Paul Keutmann, Joscha Schoemackers, Romas Grützner, Sjuul Rutten (unten v.l.). Foto: Heinz Spütz

Interview Kerken Für den TV Aldekerk beginnt am kommenden Samstag das Abenteuer Dritte Handball-Liga mit einem Heimspiel gegen die Reserve des Bundesliga-Absteigers TuS Nettelstedt-Lübbecke.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heinz Spütz

Sieben anstrengende Trainingswochen liegen hinter der Mannschaft des Trainerduos Tim Gentges und Frank Fünders. Am kommenden Samstag, 3. September, ist Schluss mit lustig. Dann beginnt für den TV Aldekerk das Abenteuer Dritte Handball-Liga. Um 18 Uhr trifft der Aufsteiger in der heimischen Vogteihalle auf eine Mannschaft namens LIT 1912 II – dahinter verbirgt sich die Reserve des Bundesliga-Absteigers TuS Nettelstedt-Lübbecke. Spielertrainer Tim Gentges, der in seiner aktiven Laufbahn 14 Jahre lang in der Zweiten und Dritten Liga im Einsatz war – lässt die Vorbereitung Revue passieren und spricht über die bevorstehenden Aufgaben.

Wie ist die Vorbereitung gelaufen und wie ist die Stimmung in der Mannschaft unmittelbar vor dem Saisonstart?

Tim Gentges Die Vorbereitung verlief wirklich gut. Ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung der Mannschaft. Wir sind auf einem guten Weg und haben uns in einigen Punkten weiterentwickelt. Besonders bei spielerischen Komponenten und der Variabilität haben wir einen enormen Schritt nach vorne gemacht. Allerdings müssen wir weiter und kontinuierlich daran arbeiten, uns zu verbessern. Denn wenn wir stagnieren, wird es von Woche zu Woche schwerer, in der Liga zu bestehen. Aber die Mannschaft geht den Weg, den mein Co-Trainer und ich uns vorstellen, bedingungslos mit. Dies spiegelt sich auch in der Stimmung wider. Man merkt die Lust der Mannschaft, sich zusammen verbessern zu wollen. Die Vorfreude auf die Saison ist deutlich zu spüren.

Wie ist die Integration von Neuzugang David Hansen gelungen, der im linken Rückraum eine Schlüsselposition einnimmt?

Gentges Die ist bereits nach wenigen Stunden gelungen. Hansi ist menschlich ein super Typ und passt mit seiner Art und Weise perfekt in die Mannschaft, sowohl handballerisch als auch menschlich. Natürlich fehlt es hier und da am richtigem Timing, wenn es um Anläufe, Abstände in Verbindung mit Pässen geht. Aber das wird mit jeder Trainingseinheit immer besser und gefestigter.

Eine allgemeine Frage zur Dritten Liga. Wie stark ist diese Spielklasse im Vergleich zur Regionalliga?

Gentges Die Liga ist einfach brutal stark. Die Dichte starker Mannschaften ist enorm hoch. Den vermeintlich leichten Gegner gibt es nicht mehr. In der Nordrheinliga konnte man sich gegen gewisse Gegner noch eine Schwächephase erlauben. Man musste nicht immer an seine Leistungsgrenze gehen, um ein Spiel zu gewinnen. Dies ist nun nicht mehr machbar. Sollten wir unser Leistungsoptimum nicht erreichen, wird es für uns schwer, in dieser Liga ein Spiel zu gewinnen. Da werden wir auch noch eine Menge Lehrgeld bezahlen. Außerdem müssen wir uns wieder an Niederlagen gewöhnen und ganz einfach respektieren, dass einige Mannschaften nicht unsere Kragenweite tragen. Teams wie Emsdetten und Krefeld sind Mannschaften, denen wir eigentlich nicht das Wasser reichen können. Aber solche Spiele muss man einfach genießen, man kann aus ihnen viel lernen.

Der Kader ist auf allen Positionen doppelt besetzt. Reicht die Qualität, aber auch die Quantität, für eine anstrengende Drittliga-Saison?

Gentges Ein klares Ja. Allerdings muss man auch so ehrlich sein und sagen, dass wir uns keine schwerwiegenden Verletzungen von Leistungsträgern erlauben dürfen. Bleiben wir davon größtenteils verschont, sind wir mit unserem Kader absolut in der Lage, jede Woche Drittliga-Niveau auf die Platte zu bringen.

Insbesondere in der Schlussphase der Aufstiegs-Saison hat die Mannschaft durch einen unglaublichen Teamgeist, durch Mentalität und einen eisernen Willen geglänzt. Welche Rolle werden diese Eigenschaften in der Dritten Liga spielen?

Gentges Eine noch größere als in der Vorsaison. Es muss nämlich jedem bewusst sein, dass wir Spiele verlieren werden, vielleicht sogar einige hintereinander. Da ist es wichtig, dass man sich immer wieder an seine mentale Stärke und seinen eisernen Willen erinnert und diesen Weg nicht verlässt. Gewinnen kann jeder zusammen, aber zusammen verlieren beweist den wahren Charakter einer Mannschaft. Da mache ich mir zum jetzigen Zeitpunkt allerdings überhaupt keine Sorgen. Ein solcher Zusammenhalt, wie wir ihn in der Mannschaft haben, ist nicht selbstverständlich und etwas ganz Besonderes. Am Ende entscheiden genau solche Eigenschaften darüber, ob man eine erfolgreiche Saison spielt oder nicht.

Kennen Sie aus ihrer aktiven Zeit LIT 1912 II und was können Sie über den ersten Gegner sagen?

Gentges LIT besitzt mit Sören Südmeier, Evars Klesnic und Marko Bagaric Spieler, die zusammen eine Menge Erfahrung in der Ersten und Zweiten Liga auf dem Buckel haben. Das sind Spieler mit enormer Qualität. Mit Jannik Oevermann habe ich zusammen in der deutschen Polizeinationalmannschaft gespielt. Außerdem sind einige junge Spieler dabei, die mit dem Profikader trainieren und auf dem Sprung in die Professionalität stehen. Wir treffen also am Samstag gleich auf einen enorm starken Gegner.

Könnte der Satz „Die Jungs werden Lehrgeld bezahlen, aber sie werden sich behaupten können“ von Ihnen stammen?

Gentges Ja, könnte er. Ich glaube mit jeder Faser meines Körpers daran, dass wir im Kampf um den Klassenerhalt ein enormes Wörtchen mitreden können. Es ist auch wichtig, Lehrgeld zu bezahlen. Nur so können wir uns verbessern und weiterentwickeln. Wir möchten die Dritte Liga halten. Ich verspreche, dass wir niemals aufgeben.

Wie wichtig wird die Unterstützung der Zuschauer für die Mannschaft sein?