Fußball-Regionalliga : „Wir können 50 Punkte und mehr holen“

Interview Straelen Für den SV Straelen wird‘s wieder ernst. Trainer Thomas Gerstner gibt sich vor dem Heimspiel gegen den Abstiegskandidaten Bonner SC zuversichtlich.

Am 13. November 2021 feierte Thomas Gerstner beim 1:0- Heimsieg gegen die U 23-Mannschaft von Borussia Mönchengladbach sein erfolgreiches Debüt als Trainer des Fußball-Regionalligisten SV Straelen. Es folgten ein weiterer Sieg in Lotte und ein Remis gegen Wegberg. Vor der Winterpause ging‘s allerdings mit drei Niederlagen in Serie bergab. Aktuell steht die Straelener Mannschaft mit 25 Punkten aus 21 Spielen auf Rang zwölf – die Abstiegszone ist noch sieben Punkte entfernt. Bei seinem Amtsantritt hatte Gerstner betont, dass er vom Niveau und der Qualität der Mannschaft überzeugt sei. Der Trainer hatte damals Leidenschaft und Mut zur Offensive angekündigt. Vor dem ersten Meisterschaftsspiel im neuen Jahr verrät der Coach unter anderen, wo der Schuh an der Römerstraße noch drückt.