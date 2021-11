Fußball-Regionalliga : Thomas Gerstner feiert sein Debüt beim SV Straelen

Thomas Gerstner bezeichnet sich selbst als pingelig. Und das haben seine neuen Schützlinge sicher auch schon zu spüren bekommen. Foto: Heinz Spütz

Straelen Am Samstag trifft der 55-Jährige mit seiner Mannschaft auf den Tabellennachbarn Borussia Mönchengladbach II. Personell hat sich die Lage beim Gastgeber entspannt. Die Startelf könnte für eine Überraschung sorgen.

Die erste Arbeitswoche bei seinem neuen Arbeitgeber, dem Fußball-Regionalligisten SV Straelen, liegt hinter ihm. Am Samstag, 14 Uhr, im Heimspiel gegen die U 23 des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach wird Thomas Gerstner sein Debüt an der Römerstraße geben und zum ersten Mal auf der Trainerbank sitzen.

Für den Einstieg in den Trainingsbetrieb mit der gleichzeitigen Vorbereitung auf die Begegnung spielte dem 55-jährigen Fußball-Lehrer in die Karten, dass er das Team seit Wochen gesehen und studiert hatte und sich von den Spielern und der Spielweise ein Urteil bilden konnte. „Da ist ganz klar Luft nach oben“, sagt Gerstner, „In Absprache mit dem Trainerteam war der erste Ansatz, mit dem wir direkt in das Training eingestiegen sind, klare Vorgaben zu geben, die den Spielern oder einem gesamten Block helfen werden.“

Info SV Straelen tritt fast in Bestbesetzung an Ausgangslage Der SV Straelen und Borussia Mönchengladbach II befinden sich im Mittelfeld der Tabelle und haben sich in den jüngsten Partien alles andere als mit Ruhm bekleckert. Die Gäste warten seit vier Spieltagen auf einen Sieg, die Straelener seit drei. Das sagt der Trainer Thomas Gerstner: „Ich gehe davon aus, dass die Gäste mit einem 3-4-3-Spielsystem gegen uns antreten werden. Wir werden uns nicht zwingend nach dem Gegner richten, sondern den Fokus auf unser eigenes Spiel richten.“ SVS-Personal Der SVS geht ohne große personelle Sorgen in die Partie. Mit Ausnahme der beiden Langzeitverletzten Kevin Wolze und Kino Delorge könnten alle anderen Spieler im Kader stehen. Corona Es gilt die 3-G-Regel. Kontrollen finden statt.

Die Rahmenbedingungen, der Mannschaft seine Handschrift zu verleihen, sieht er in Straelen als gegeben an. „Ich wusste doch vorher, was mich hier erwartet. Es ist alles vorhanden, um eine Regionalliga-Mannschaft zu trainieren und auf die nächsten Spiele vorzubereiten“, sagt der Liebhaber der fernöstlichen Küche. „Und das Team hinter dem Team ist so, wie es sich ein Trainer nur wünschen kann.“

In den vergangenen Tagen hat Gerstner sehr viel Zeit damit verbracht, immer wieder mit der Mannschaft, dem Funktionsteam aber auch mit einzelnen Spieler zu reden, um ihnen seine Spielphilosophie näher zu bringen und die Handlungsweise zu erklären, wie er seine Pläne umsetzen möchte.

Gewisse Automastismen einstudieren, also bestimmte Abläufe in bestimmten Situationen zu bringen, war bislang das zentrale Thema. „Jeder Spieler muss wissen, was er in verschiedenen Spielsituationen zu tun hat. Er muss auf unterschiedliche Situationen vorbereitet und dabei in der Lage sein, auf Plan B umzuschalten, wenn Plan A nicht funktioniert hat.“

Mit dieser Aussage hat er bereits die Frage nach den wesentlichen Trainingsinhalten beantwortet. Den Weg zum Ziel erklären, immer und immer wieder, mit klaren Vorgaben, zielorientiert auf dem Platz zu handeln.

„Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass einige Spieler am Samstag überrascht sein werden, wenn die Plätze für die Startelf vergeben werden“, sagt der Coach. „Nach Absprache mit dem Trainerteam werde ich die Spieler aufstellen, von denen ich der Meinung bin, dass sie die Trainingsinhalte der letzten Woche am besten umsetzen können.“

Der Ex-Profi, der in rund 300 Spielen für verschiedene Vereine in der Zweiten Liga auflief und sich in der Saison 1989/90 das Trikot des FC Homburg mit der legendären Werbung für einen Kondomhersteller überstreifte, bezeichnet sich als krankhaft penibel, insbesondere was Disziplin und Ordnung sowohl beim Training, als auch beim Spiel betrifft und den ehrlichen Umgang mit dem ganzen Team pflegt.

So bekam zum Beispiel jeder Spieler die Gelegenheit, auf einem Papierbogen seine Position anzukreuzen, auf der er sich in verschiedenen Spielsystemen am wohlsten fühlt. „So eine Fragebogen-Aktion ist bestimmt nichts Neues, wird aber kaum gemacht“, sagt Thomas Gerstner, der anführt, dass sich daraus Gespräche mit interessanten Fragen und ebenso interessanten Antworten ergeben hätten.

Zeit, sich mit der gegnerischen Mannschaft zu befassen, fand er zwischen Gesprächen und Training schließlich auch noch, hält sich aber mit seinen Informationen stark zurück. „Alle U-Mannschaften sind unberechenbar, weil man beispielsweise wie bei der Borussia nie weiß, mit welchen Leuten sie auflaufen werden. Auf der anderen Seite wissen die Gladbacher auch nichts über uns. Woher sollen sie wissen, wie der SV Straelen mit einem neuen Trainer spielen wird?“