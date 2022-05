Tennis im Kreis Kleve : Herren 65 des TV Winnekendonk vor dem Aufstieg

Kreis Kleve Die Mannschaft gewinnt in der Zweiten Verbandsliga auch ihr drittes Spiel. Der TC Issum bleibt in der Ersten Verbandsliga dagegen vom Pech verfolgt.

Die Herren 65 des Tennisvereins Winnekendonk haben sich in der Zweiten Verbandsliga mit 8:1 gegen den Langenfelder TC durchgesetzt. Es war der dritte Sieg im dritten Spiel. „Wir sind auf bestem Wege in Richtung Aufstieg, das dürfte klappen. Es war wieder eine relativ klare Angelegenheit. Vor der Saison hatten wir das Ziel ausgegeben, zumindest oben mitzuspielen und nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Dieses Ziel haben wir auf jeden Fall schon erreicht“, sagte Teamchef Werner Louven, der sein Einzel souverän mit 6:1, 6:1 gewann.

Auch Spitzenspieler Walter Uhrner (6:3, 6:2), Ulrich Janssen (6:3, 6:1), Udo Urban (6:1, 6:2) und Willi Louven (6:2, 6:1) setzten sich verdient durch. Einzig Claus Linssen (6:7, 2:6) zog den Kürzeren. Im Doppel siegten Walter Uhrner/Ulrich Janssen (4:6, 6:1, 10:7), Werner Louven/Claus Linssen (6:0, 6:1) und Udo Urban/Willi Louven (6:0, 6:1). Nun warten in dieser Saison noch drei Partien auf die Akteure aus Kevelaer. Weil in der Klasse nur vier Teams gemeldet sind, kommt es zu Rückspielen gegen die bekannten Gegner. „Wenn wir in der nächsten Woche gegen Remscheid gewinnen, dürfte schon alles klar sein“, so Louven.