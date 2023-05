Tennis TV Winnekendonk startet mit einer 2:7-Niederlage

Die Herren 70 des TC Veert haben in der Zweiten Verbandsliga einen Kantersieg gefeiert. Beim TV Rellinghausen gewann die Mannschaft mit 5:1. Jack Nitsche an Position eins hatte nur im ersten Satz einige Probleme (6:4), steigerte sich und gewann auch den zweiten mit 6:3. Freddy Tripp hatte keine Probleme und siegte 6:0, 6:0. Bruno Diebels an Position drei zeigte eine starke kämpferische Leistung und rang seinen Gegner mit einem 4:6, 7:6 im Match-Tiebreak nieder. Kurt Neuer verletzte sich im ersten Satz (6:3), schenkte den zweiten ab und verlor unglücklich im Match-Tiebreak.