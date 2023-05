Tennis Der Saisonstart kann sich sehen lassen

Die Herren 60-Auswahl des TC BW Issum geht in der Niederrheinliga zwar als Aufsteiger ins Rennen, hat sich aber ehrgeizige Ziele gesetzt. Insgeheim träumen die Routiniers um Kapitän Hubert Angenendt, die sich mit einigen befreundeten Spielern aus dem Ruhrgebiet erheblich verstärkt haben, sogar vom Durchmarsch in die Regionalliga. Der Anfang ist mit einem ungefährdeten 7:2-Erfolg beim Neusser Club Germania Hoisten gemacht. Spitzenspieler Frank Elting (6:2, 6:4), der Brite John Barrett (6:2, 6:2) und Rainer Hampel (7:5, 6:3) gewannen ihre Einzel jeweils in zwei Sätzen. Der Gegner von Gejo Bogie musste beim Stand von 2:1 im ersten Satz für den Niederländer verletzt aufgeben. Dennoch musste die Entscheidung noch einmal vertagt werden, weil die Issumer Gerd Polzin (4:6, 0:6) und Dirk Böddinghaus (6:7, 6:3, 4:10) an den Positionen fünf und sechs das Nachsehen hatten. Doch in den Doppeln sorgten Elting/Barrett (6:2, 6:2), Hampel/Polzin (6:1, 7:6) und Hubert Angenendt/Peter Schulz (6:3, 6:3) für klare Verhältnisse. Im nächsten Spiel dürfte sich zeigen, wo die Reise für die Blau-Weißen hingeht. Am Samstag tritt die Mannschaft ab 14 Uhr auf der heimischen Anlage am Vogt-von-Belle-Platz gegen den SC Rot-Weiß Remscheid an, der mit zwei 9:0-Erfolgen in die Saison gestartet ist.