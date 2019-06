Tennis : Deutliche Siege für Issums Tennisteams

Issum Die Verbandsliga-Damen des TC gewinnen im Heimspiel mit 7:2 gegen den TC Moers-Asberg. Die Herren 40 sichern sich mit einem 6:3-Erfolg beim Post SV Düsseldorf den Klassenerhalt in der 1. Verbandsliga.

Die Basis dafür legte die Mannschaft in den Einzeln. Zwar mussten sich Resie Hoeijmakers (3:6/2:6) und Alexandra Nitsche (2:6/1:6) geschlagen geben, aber ihre Mitspielerinnen wussten zu punkten. Neuzugang Ines Kuypers (6:1/6:4) und Rebecca Voß (6:1/6:1) schafften ihre ersten Siege für die Issumerinnen, auch Larisa Wiemann setzte sich souverän (6:0/6:1) durch. Jana Wobus ging immer noch angeschlagen in ihre Begegnung und setzte sich im Match-Tie-Break knapp durch (6:1/0:6/11:9).

Damit war die 4:2-Führung nach den Einzeln eine gute Voraussetzung für den Erfolg. In den Doppeln erwischten die Blau-Weißen gute Paarungen, die sich alle drei durchzusetzen wussten. Jana Wobus musste zwar, jetzt gemeinsam mit Larisa Wiemann, erneut in den dritten Satz, behielt aber die Oberhand (6:7/6:1/10:0). Den entscheidenden Punkt hatten zuvor Hoeijmakers/Kuypers (6:4/6:0) geholt und auch Nitsche/Leonie Tillmans (7:5/6:2) schafften einen Sieg.

1. Verbandsliga Herren 40: Post SV Düsseldorf - Blau-Weiß Issum 3:6 (2:4). Auf den ersten Saisonsieg zwei Wochen zuvor legten Issums Herren 40 jetzt den zweiten Erfolg nach – der ihnen vor dem letzten Spieltag den Klassenerhalt sichert. Dafür legten sie in den Einzeln bereits gut vor. Joeri te Riele (6:1/6:2) und Christian Roghmans (6:2/6:4) brachten die Issumer in Runde eins in Führung. Mannschaftsführer Arndt van Huet, der leicht angeschlagen in die Partie gehen musste, hielt zwar dagegen, konnte aber schlussendlich nicht gewinnen. (5:7/3:6). In der zweiten Runde legten Mathias Hunsmann (6:2/6:1) und Thomas Hunsmann (6:0/6:4) mit deutlichen Siegen nach, während Mario Schlabbers sich knapp geschlagen geben musste (4:6/3:6).