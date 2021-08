Tennis-Medenspiele : TC Issum verliert Endspiel um den Aufstieg

Kreis Kleve Das Damen-Team muss sich in der Zweiten Verbandsliga beim Viersener THC mit 3:6 geschlagen geben. Herren 30 des Uedemer TC wahren Chance auf den Aufstieg. Damen 55 des TC Rotweiss Emmerich sind am Ziel.

Die Damen des TC Blau-Weiß Issum haben den erhofften Sprung in die Erste Tennis-Verbandsliga verpasst. Das Team um Mannschaftsführerin Alexandra Nitsche verlor in der Zweiten Verbandsliga das Endspiel um den Aufstieg beim Viersener THC mit 3:6. Beide Teams hatten vor der entscheidenden Partie eine weiße Weste gehabt. „Dass wir nicht aufgestiegen sind, ist natürlich sehr schade. Aber wir haben trotzdem eine sehr gute Saison gespielt. Im kommenden Jahr wollen wir dann erneut angreifen“, sagte Nitsche.

Mit einem 6:3-Heimerfolg gegen die SG Benrath-Hassels haben sich die Damen 55 des TC Rotweiss Emmerich den Klassenerhalt in der Zweiten Verbandsliga gesichert. „Nach einer herausfordernden Saison sind wir sehr froh über diesen Ausgang“, sagte Beate Thomassen, die ihr Einzel vor heimischem Publikum mit 6:3, 6:2 gewann. Zudem punkteten Spitzenspielerin Monika Verweyen-Zdebel (6:4, 6:1), Vera Balkmann (6:3, 7:5) und Gabriele Faulseit-Pieper (6:1, 7:6) in den Einzeln. Petra Mies (1:6, 3:6) und Rita van Niersen (5:7, 0:6) zogen den Kürzeren. Im Doppel sorgten Monika Verweyen-Zdebel/Beate Thomassen mit einem 6:4, 7:5 für die Entscheidung. Auch Rita van Niersen/Gabriele Faulseit-Pieper (6:3, 6:3) gewannen ihre Partie. Petra Mies/Vera Balkmann (5:7, 4:6) hatten das Nachsehen.

Die Damen 40 des TC Rot-Weiss haben durch einen 5:4-Erfolg beim TC Stadtwald Hilden die Chance auf den Klassenerhalt in der Ersten Verbandsliga gewahrt. Das Team muss nun auf eine Niederlage des TC GW St. Tönis bei Eintracht Duisburg hoffen. Doch es sieht nicht gut für den TC Rotweiss aus. Denn nach den Einzeln führt St. Tönis mit 4:2. Die Partie musste dann unterbrochen werden und wird am kommenden Samstag fortgesetzt.

„Es war klar, dass wir gegen Hilden gewinnen müssen, um mindestens Viertletzter zu werden. Doch es war erneut schwierig, ein stark besetztes Team zusammenzubekommen“, sagt Mannschaftsführerin Katja Meenen. Isabelle Heusinkveld (6:3, 6:4), Katja Meenen (6:2, 6:4), Sophie Bossmann (7:5, 4:6, 10:8) und Elisabeth Schneider (6:2, 5:7, 10:4) siegten in den Einzeln, während Anja Bongers (2:6, 1:6) und Patricia Schnickers (0:6, 2:6) unterlagen. Ehe die Doppel beginnen konnten, setzte in Hilden Regen ein. Beide Mannschaften einigten sich deshalb auf das Ergebnis von 5:4 für den TC RW Emmerich.

Die Herren 30 des Uedemer TC haben in der Ersten Verbandsliga ihre kleine Chance auf den Aufstieg gewahrt. Beim TV Jahn Kapellen gelang der Mannschaft ein 5:4-Sieg, obwohl in Bas Barten und Wout Peters zwei Leistungsträger fehlten. Andrej Nitsche (6:4, 4:6, 10:4), Oliver Horn (6:0, 6:3), Phi­lipp Zita (7:5, 6:3), Andrej Nitsche/Manuel Bossig (6:3, 6:3) und Oliver Horn/Phi­lipp Zita (6:3, 5:7, 10:3) siegten. Niederlagen gab es für Manuel Bossig (2:6, 1:6), Georg Kleppe (2:6, 2:6), Rick Bongers (0:6, 3:6) und Georg Kleppe/Nils Riddermann (5:7, 1:6).

„Das Spiel war an Spannung kaum zu überbieten. In den Doppeln haben wir es gut gemacht. Der Sieg ist uns durch eine abermals starke Mannschaftsleistung gelungen“, sagt Andrej Nitsche. Der Tabellenzweite Uedemer TC muss jetzt am kommenden Sonntag beim TTC Düsseldorf-Wersten gewinnen und auf einen Ausrutscher des punktgleichen Spitzenreiters BW Wickrath gegen Eintracht Duisburg hoffen – dann ist der Aufstieg perfekt.