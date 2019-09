Tennis-Wettkämpfe in Goch : Karim Elser siegt bei Kreismeisterschaften

Die Tennisspieler, die an den diesjährigen Wettkämpfen in Goch teilnahmen. Foto Gabi Wiemann. Foto: Gabriele Wiemann

KREIS KLEVE Bei den Titelkämpfen in Goch siegte der Tennisspieler von Grün-Weiß Geldern bei den Herren 30.

Die beiden Spiel- und Teamkameradinnen von Blau-Weiß Issum waren es auch, die das Einzel unter sich ausmachten. Das Finale gewann Nitsche gegen Wiemann in zwei Sätzen mit 6:2/7:5. Platz drei ging an Vanessa Weingarten (TW Goch). Bei den Herren setzten sich in der offenen Klasse die beiden topgesetzten Spieler durch. Julian Schoofs (TC Kalkar) besiegte im Finale den favorisierten Cedric Stanke (GW Moyland) mit 6:4/6:4. Schon in der ersten Runde hatte es Schoofs mit dem Uedemer Andrej Nitsche zu tun bekommen, den starken Kontrahenten aber mit 6:1/6:1 geschlagen, und er war auch ansonsten souverän durch das Turnier gekommen.

Stanke hatte in der ersten Runde ein Freilos, schaffte ein klares 6:0/6:0 gegen Gabriel Pasquesi aus Kerken, musste dann aber gegen Manuel Bossig (Uedemer TC) hart kämpfen und gewann erst in drei Sätzen. Vielleicht steckte ihm dieses Match auch im Finale noch in den Knochen. Im Doppel traten die beiden gemeinsam an und gewannen. Der 6:0/6:3-Sieg im Endspiel war auch die Revanche gegen Julian Schoofs, der gemeinsam mit Mike Giezenaar angetreten war. Platz drei ging an Claudio Girardi/Andrej Nitsche.