Tennis : Tennis-Aufstiegsfeiern im Gelderland

Gelderland (stemu) In der Tennis-Kreisliga schafften Walbecks Damen mit einer unglaublichen Überlegenheit von 6:0-Siegen, 54:0-Matchpunkten und 108:0-Sätzen den direkten Wiederaufstieg. Nicht ganz so deutlich fiel der Aufstieg der Issumer Herren aus.

Kreisliga Herren: Schon nach den ersten Begegnungen zeichnete sich ab, dass die wieder erstarkte Issumer Mannschaft den Aufstieg schaffen könnte. Zwar fielen nicht alle Erfolge deutlich aus, aber es reichte am Ende doch zu fünf Siegen in fünf Spielen. Sevelen II (9:0), Straelen (5:4), Kerken (5:4), Veert (nicht angetreten, 9:0) und Goch (6:3) blieben hinter BW Issum zurück. Eine makellose Bilanz legte dabei Ingo Gerards hin, der nicht nur alle fünf Einzel gewann, sondern auch noch die fünf Doppel. Absteigen wird aller Voraussicht nach der TC Sevelen II. Die Mannschaft steht mit vier Niederlagen am Tabellenende, muss aber gegen RW Goch noch ein Nachholspiel bestreiten. Das müssten die Sevelener allerdings auswärts mit 9:0 gewinnen, um Veert noch hinter sich zu lassen.