Spiel, Satz und Sieg Der Aufschlag zur neuen Tennis-Saison

Nicht ganz so groß ist der Optimismus bei den Damen des TC Issum, die in der Zweiten Verbandsliga an den Start gehen. Dabei hat die Mannschaft gerade erst in der Winterrunde mit dem Aufstieg in die Erste Verbandsliga für Furore gesorgt. Doch für den Sommer stehen die Vorzeichen nicht unbedingt günstig. Kapitänin Alexandra Nitsche leidet unter einer Knieverletzung. Sie wird sich deshalb eventuell sogar komplett mit der Zuschauerrolle begnügen müssen. Und Resie Hoeijmakers ist parallel auch für einen Club in ihrer niederländischen Heimat im Einsatz – sie wird voraussichtlich nur zwei Medenspiele für die Blau-Weißen bestreiten können. So werden es wohl in erster Linie Spitzenspielerin Zita Engbroks und die Zwillingsschwestern Talina und Tatjana Röhrich richten müssen. „Den Klassenerhalt können wir aber in jedem Fall schaffen, zumal sich in unserer Gruppe keine absoluten Überflieger befinden“, so Alexandra Nitsche. Am Wochenende hat die Mannschaft zunächst spielfrei. Das Auftakt-Match findet am Sonntag, 7. Mai, beim Geheimfavoriten Eintracht Duisburg statt.