Handball : Zuversicht beim SV Straelen vor Spielen in Biefang

Trainer Dietmar Beiersdorf hat mit den Herren des SV Straelen noch eine weiße Weste. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Straelen Die Frauen-Mannschaft des SVS tritt in der Oberliga beim noch ungeschlagenen Tabellenzweiten an. Anschließend kommt es in der Männer-Landesliga zum Duell beider Vereine.

Das Vier-Punkte-Ziel vor der Herbstpause hat der SV Straelen in der Handball-Oberliga der Frauen bereits erreicht. Doch die Grün-Gelben wollen mehr. „Die Mädels sind gut drauf. Wenn wir an die Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen können, dürfte es auch für Biefang schwer werden, uns zu schlagen“, sagt Coach Thomas Floeth, der mit seinem Team mit 4:2-Zählern auf Platz vier steht.

Aus diesen Worten spricht ein gewachsenes Selbstvertrauen. Der SV Walbeck tritt immerhin am Samstag, 17.30 Uhr, beim verlustpunktfreien Tabellenzweiten an, der drei mehr oder weniger ungefährdete Siege einfahren konnte. Gute Ergebnisse, die ein wenig überraschen, da sich Biefang in einem personellen Umbruch befindet. „Ähnlich wie bei uns, sind einige Nachwuchsspielerinnen zum Kader gestoßen. Das scheint dieser Mannschaft gutgetan zu haben“, so Floeth.

Der zeigt sich aber auch von der Entwicklung seines Teams angetan. Eine Halbzeit auf Augenhöhe mit dem Titelkandidaten Nummer eins aus Solingen sowie zwei engagierte, konzentrierte und überaus erfolgreiche Auftritte gegen Überruhr (29:19) und die GSG Duisburg (43:19) machen Lust auf mehr. „Die Defensive steht, das Tempospiel funktioniert. Und auch im aufgebauten Angriff wird es immer besser“, sagt der Trainer. Nachholbedarf sieht er vor allem bei der Chancenverwertung. „Das muss besser werden, wenn wir oben dranbleiben wollen.“

Nach der Partie der Frauen treffen ab 19.30 Uhr die Männer-Tams der beiden Vereine in der Halle an der Biefangstraße in Oberhausen aufeinander. Hier ist es der SVS, der mit weißer Weste aufläuft und alles daransetzen wird, um diese zu behalten – Biefang kassierte nach zwei Siegen zum Start zuletzt eine Niederlage.