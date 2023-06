Tennis im Gelderland TC Blau-Weiß Veert macht den Aufstieg perfekt

Der Spitzenreiter ging gegen Solingen in den Einzeln mit 3:1 in Führung. Werner-Georg Nitsche (4:6, 6:3, 11:9), Freddy Tripp (6:1, 6:1) und Kurt Neuer (6:1, 6:1) gewannen ihre Partien, während Bruno Diebels (0:6, 6:4, 8:10) das Nachsehen hatte. Heiner Lettmann/Freddy Tripp (3:6, 6:2, 10:5) und Hans Weshalowski/Kurt Neuer (6:2, 6:2) sorgten in den Doppeln für den Endstand. „Wir haben drei Jahre wegen der Corona-Pandemie und der Verletzung einiger Akteure nicht am Spielbetrieb teilgenommen und mussten den Zwangsabstieg von der Niederrheinliga in die Zweite Verbandsliga hinnehmen. Deshalb freut uns dieser Erfolg besonders, zumal wir wieder einige Ausfälle hatten“, so Tripp.