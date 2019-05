Tennis : Den Klassenerhalt in der Tasche

Issum Tennis 1. Verbandsliga Herren 65: Blau-Weiß Issum – RSG Klosterhardt 6:3 . In ihrem dritten Saisonspiel waren Issums Herren 65 endlich mal nicht auf einen zwingenden Erfolg in den Doppeln angewiesen.

Der Sieg war bereits nach den Einzeln in trockenen Tüchern, wenn auch in sehr knappen Matches und gleich viermal im dritten Satz erst entschieden.

In Runde eins konnten Norbert Bocian (6:2/6:2) und Hans-Wilhelm Canders (6:/6:0) mit ihren Gegnern noch recht kurzen Prozess machen. Wolfgang Machost kämpfte sich zwar nach verlorenem ersten Satz noch mal zurück ins Spiel, konnte aber im Match-Tie-Break nicht bestehen (1:6/6:4/7:10). Zum wahren Krimi im Nieselregen entwickelte sich die zweite Runde. Nummer eins Donald Heep erlebte ein kräftezehrendes Match, in dem Sieg und Niederlage jederzeit möglich gewesen wäre. Alle drei Sätze (7:5/4:6/10:8) waren extrem knapp. Dieter Rometsch spielte im ersten Satz nur kurze Ballwechsel und gewann diesen für ein 6:4 recht schnell, musste aber im zweiten in den Tie-Break. Den holte sich sein Gegner, aber den entscheidenden Satz sicherte sich wieder der Issumer (6:4/6:7/10:8). Zuvor hatte bereits Egbert Rauschenberger sich im dritten Satzklar im Match-Tie-Break durchgesetzt (0:6/6:2/10:1). Nach der unglücklichen Niederlage zum Saisonauftakt in Essen könne sich die Issumer Senioren also über nötiges Fortune jetzt nicht beschweren.