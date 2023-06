Überraschungsmannschaft Nur noch zwei Siege bis zur Regionalliga

Die Spieler des SC Rot-Weiß Remscheid werden die laufende Saison in der Tennis-Nieder­rheinliga der Herren 60 garantiert so schnell nicht vergessen. Da pflügt der Topfavorit geradezu durch die Spielklasse – die Mannschaft feierte am Samstag gegen Germania Hoisten bereits ihren vierten 9:0-Erfolg. Wäre da nicht der Auftritt am 13. Mai in diesem verflixten gallischen Altbierdorf am Niederrhein gewesen. Die Spieler des TC Blau-Weiß Issum hatten sich offenbar mit obergärigem Zaubertrank gestärkt und thronen seit dem 5:4-Erfolg an der Tabellenspitze.