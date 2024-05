Spiel, Satz und Sieg Tennisspieler stehen in den Startlöchern

Kreis Kleve · Insgesamt gehen 144 Mannschaften in der Region in der Medensaison an den Start. Ein Überblick für den Südkreis, wo sich die Herren 60 des TC Issum auf das Abenteuer Regionalliga freuen.

02.05.2024 , 18:29 Uhr

Maurice van de Donk und seine Kollegen der Herren 55 des TC Grün-Weiß Geldern ziehen mit Respekt in die Saison. Foto: Norbert Prümen