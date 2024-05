Tennis TC Issum startet mit einem Paukenschlag

Einen verheißungsvollen Auftakt legten die Damen 40 des TC Rot-Weiß Emmerich in der Zweiten Verbandsliga hin: Glatt mit 8:1 wurde der TC Hilden-Ost bezwungen. „Wir sind über die Punkte sehr froh“, meinte Teamchefin Katja Meenen nach dem recht einseitigen Vergleich. Lediglich Christina Welmans zog den Kürzeren (4:6, 5:7). Gewohnt nervenstark präsentierte sich die Nummer eins des Teams, Ilka Böhning, die im Match-Tiebreak alles klar machte (5:7, 6:3, 10:3). Die weiteren Punkte gingen in den Einzeln auf die Konten von Katja Meenen (6:0, 6:2), Patricia Schnickers (4:6, 7:5, 10:4), Anja Jansen-Raadts (7:6, 6:1) und Anja Bongers (6:0, 6:1). Abgerundet wurde der Erfolg durch die Siege der Doppel Böhning/Schnickers (6:4, 6:1), Meenen/Elisabeth Schneider (6:7, 7:6, 10:7) und Welmans/Jansen-Raadts (6:2, 6:4). Die nächste Begegnung steht für die Emmericher Spielerinnen am Samstag beim TuS Treudeutsch Lank an.