Tennis : Fünf Spiele, fünf Siege: Gelderner Damen machen ihr Meisterstück

GELDERLAND Tennis: Die Mannschaft des TC Grün-Weiß Geldern nimmt auch die letzte Hürde und schlägt damit in der kommenden Saison wieder in der Bezirksklasse A auf.

(stemu) Tennis-Bezirksklasse B der Damen: Auch am letzten Spieltag behielten die Gelderner Spielerinnen ihre weiße Weste. Mit dem fünften Sieg im fünften Spiel machten sie souverän den Wiederaufstieg perfekt. Bei bestem Sommerwetter feierte die Mannschaft ihren Erfolg nach der Rückkehr auf der heimischen Anlage „An der Bleiche“, wo zeitgleich die Bezirksmeisterschaften der Jugendlichen ausgetragen wurden. Blau-Weiß Veert und der TC Sevelen traten zum Lokalduell jeweils nicht vollzählig an – nach dem 4:4 ist der Abstieg der Veerterinnen besiegelt.

Grün-Weiß Reichswalde – Grün-Weiß Geldern 3:6 (3:3). Mit einer Niederlage hätten Gelderns Damen noch von der Tabellenspitze vertrieben werden können. Aber so weit ließ es die Mannschaft nicht kommen. Entscheidend waren nach dem zwischenzeitlichen Remis drei Siege in den Doppeln. Zunächst hatten Jessica Staschok (6:3/6:3) und Jennifer Elspaß (6:1/6:1) ihr Team in Führung gebracht. Katharina Elspaß zwang ihre Gegnerin nach verlorenem ersten Satz noch in den Match-Tie-Break, konnte diesen aber nicht für sich entscheiden (5:7/7:6/5:10). Reichswalde konnte in der zweiten Runde ausgleichen, in der nur Jennifer Richter (6:2/6:4) punkten konnte.

In den Doppeln hatten die Gastgeberinnen allerdings nicht den Hauch einer Chance. Die Schwestern Yvonne Dercks und Jennifer Richter setzten sich mit 6:1/6:3 durch, Jessica Staschock und Alexandra Schuld gewannen mit 6:3/6:3 und Jennifer und Katharina Elspaß mit 6:0/6:3. Nach dem Abstieg im vergangenen Jahr geht es nun also direkt wieder zurück in die Bezirksklasse A.