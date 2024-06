Tennis auf Verbandsebene TC Geldern freut sich auf das Gipfeltreffen

Das Abenteuer hat Spaß gemacht und war allemal eine Erfahrung wert, aber erwartungsgemäß nur von kurzer Dauer. Nach der 1:8-Heimniederlage gegen DSD Düsseldorf ist es amtlich: Die Herren 60 des Tennis-Clubs Blau-Weiß Issum verabschieden sich nach einer Saison wieder aus der Regionalliga. Zum Auftakt hatte die Mannschaft beim inzwischen abgeschlagenen Tabellenletzten TG RW Düren mit 7:2 gewonnen – die folgenden Konkurrenten waren schlichtweg eine Nummer zu groß. So auch die Auswahl des Deutschen Sportklubs aus der Landeshauptstadt, die sich am Samstag auf der Anlage am Vogt-von-Belle-Platz vorstellte. Der Niederländer Joost van der Marel holte den Ehrenpunkt – sein Gegner gab im zweiten Satz beim Stand von 6:3, 2:3 wegen einer Verletzung auf. Ansonsten gab’s für die Spieler des Gastgebers nichts zu holen. Sämtliche Matches gingen in zwei Sätzen an den Tabellendritten. Zum Abschluss der Medensaison hat der TC Issum noch einmal Heimrecht: Am kommenden Samstag, 29. Juni, geht’s ab 13 Uhr gegen den TC Unna.