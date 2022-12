Volleyball Eintracht-Nachwuchs gewinnt zwei Oberliga-Titel

In der Altersklasse U 16 waren die jungen Geldernerinnen für die Konkurrenz in der Oberliga-Gruppe 3 eine Nummer zu groß. Die Eintracht gewann alle sieben Spiele souverän und musste keinen einzigen Satzverlust hinnehmen. Die bislang einzige Saisonniederlage musste die Mannschaft in der Oberliga-Gruppe 2 der U 18-Juniorinnen hinnehmen. Anfang November gab’s ein 0:2 beim VC Essen-Borbeck. Davon ließen sich die Mädchen aber nicht verunsichern und sicherten sich am letzten Spieltag mit einem 2:1 gegen Verfolger Hellerhofer SV ihren Zweiten Titel – im Tiebreak hieß es am Ende 15:10.