Handball : Aldekerker Jungs feiern ersten Saisonsieg

Aldekerk (CaB) Handball-Oberliga der C-Junioren: TuSEM Essen II – TV Aldekerk 8:38 (4:15). Trainer Nico Theisejans strahlte nach der Partie mit seinen Jungs um die Wetter. Mit einer starken Leistung gegen die noch sieglosen Essener konnten die Grün-Weißen im Kellerduell die ersten Pluspunkte der laufenden Oberliga-Saison einfahren und sich für die guten Leistungen der vergangenen Wochen endlich einmal belohnen.

„Wir haben sehr gut gespielt und gezeigt, dass wir besser sind, als der aktuelle Tabellenplatz vermuten lässt“, lobte Theisejans. Aus einer starken Defensive heraus mit zwei bärenstarken Torhütern zeigten die Aldekerker dem überforderten Gastgeber schnell die Grenzen auf. Schon in der ersten Halbzeit verschaffte sich der ATV-Nachwuchs einen deutlichen Vorsprung und stellte die Weichen in Richtung Auswärtssieg. Nach dem Seitenwechsel drehten die Gäste dann richtig auf. Immer wieder wurde die offensive Deckung der Gastgeber mit viel Bewegung und schönen Kombinationen ausgespielt, so dass am Ende ein überdeutlicher Sieg gefeiert werden durfte. TV Aldekerk: Buchmüller, Delschen – Schindler (8), Welter (6), Thelen (5), Kopp (4), Windges (4), Georgikos (4), Leeder (2), Schneider (2), Krecker (1), Maron (1), van der Kooi (1).