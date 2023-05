Tag des Jugendfußballs Ein Fußballfest für Kinder mit dem neuen Funino-Spielspaß

Nicht überall im Jugendbereich konnte man sich gleich vorbehaltlos mit dieser neuen Spielform, die im letzen Jahr noch auf freiwilliger Basis umgesetzt werden konnte, anfreunden. „Das hat in vielen Bereichen noch nicht so gut geklappt, aber in der neuen Saison 2023/24 wird der Fußballkreis Kleve/Geldern für die Bambini und F-Jugend Funino verpflichtend einführen, der DFB dann eine Saison später im nächsten Jahr“, so Karos.