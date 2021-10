Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern : SV Sevelen wieder in Torlaune

SV Sevelen wieder in Torlaune

Kreis Kleve Fußball-Kreisliga A, Gruppe 2: Spitzenreiter schlägt den TSV Nieukerk mit 6:1. Auch Verfolger GW Vernum gibt sich keine Blöße und gewinnt 4:0 gegen Arminia Kapellen. GSV Geldern tritt nicht an.

Tabellenführer SV Sevelen zeigte sich gut erholt von der überraschenden Niederlage bei Arminia Kapellen und stellte wieder eindrucksvoll seine Offensivqualitäten unter Beweis. Das Team von Ronny Czadzeck siegte 6:1 (2:0) über den TSV Nieukerk. Viererpacker Philipp Langer (25./44./70./72.) avancierte am heimischen Koethedyk einmal mehr zum Matchwinner. Außerdem trafen Andre Leenen (54.) und Maximilian Bosch (87.) für den Aufstiegsaspiranten. Nieukerks Dominik Idel gelang das zwischenzeitliche 1:3 (61.). „Die Halbzeitführung war recht glücklich. Nach der Pause haben wir endlich die Zweikämpfe angenommen“, sagte Sevelens Coach Ronny Czadzeck. TSV-Trainer Wilfried Steeger haderte mit dem Spielverlauf: „Das Ergebnis ist mir unbegreiflich. In der ersten Halbzeit müssen wir in Führung gehen.“