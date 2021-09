Fußball : SV Walbeck hat Debakel schon wieder gut verdaut

Gelderland Fußball-Niederrheinliga der Frauen: SV Walbeck gewinnt 5:3 beim Schlusslicht Jägerhaus Linde, dritte Niederlage für Viktoria Winnekendonk.

Kurz nach der Pause kam Linde auf 2:3 heran, Alina Kostyrok stellte nach einer Stunde den alten Abstand wieder her. Spannend wurde es noch einmal in der Schlussphase, nachdem die Gastgeberinnen in der 86. Minute auf 3:4 verkürzt hatten. Wenig später machte Carina Drewes mit einem sehenswerten Treffer zum 5:3-Endstand den Deckel drauf. „Wir hatten das Glück des Tüchtigen und haben drei wichtige Punkte geholt“, sagte Blomm, der mit seiner Mannschaft am Freitag (20 Uhr) den SV Hemmerden empfängt.

Viktoria Winnekendonk unterlag mit 1:3 (0:1) bei der Spvg. Gustorf-Gindorf und kassierte damit die dritte Saisonniederlage. Nach einer schlecht verteidigten Ecke gerieten die Gäste in der 22. Minute in Rückstand. „Wir machen es dem Gegner in solchen Situationen häufig zu einfach und sind in der Defensive immer wieder anfällig“, bemängelte Trainer Uli Berns nach der Partie. Vier Minuten nach dem Wechsel erhöhte Gustorf-Gindorf auf 2:0, ehe Samira Berns die Viktoria mit ihrem Anschlusstreffer in der 65. Minute wieder hoffen ließ. Die Gäste drängten fortan auf den Ausgleich, fingen sich aber kurz vor dem Abpfiff ein Kontertor ein.