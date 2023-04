Aufstiegskurs SV Walbeck überzeugt und verteidigt die Tabellenspitze

Das sollte sich allerdings im zweiten Durchgang schlagartig ändern, als die Viktoria wie ausgewechselt auftrat. In der 57. Minute war es erneut Anna Klucken, die den 2:2-Ausgleichstreffer erzielte. Die Gäste aus Mülhein, die in der ersten Hälfte einen starken Eindruck hinterlassen hatten, kamen jetzt kaum noch einmal über die Mittellinie. Die Viktoria drängte auf den Führungstreffer und wurde in der 72. Minute belohnt, als Torjägerin Samira Berns zum 3:2 zur Stelle war. „Bei den Gästen war nach der Pause die Luft raus, auch weil sich unser Team so gesteigert und sich die drei Punkte am Ende verdient hat“, so Venhoven.