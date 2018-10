SV Walbeck verpasst Überraschung

Frauenfußball : SV Walbeck kassiert schon wieder späten Ausgleich

Walbecks Trainer Thomas Kuhnen war durchaus zufrieden. Foto: Klaus Schopmans

Walbeck (ksch) Frauenfußball-Niederrheinliga: SV Walbeck – MSV Duisburg II 1:1 0:0). Nach dem Pokalaus am vergangenen Donnerstag in Winnekendonk zeigte sich die Walbecker Mannschaft in der Meisterschaft wieder in besserer Form.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus Schopmans

Gegen den Tabellendritten von der Wedau ließen die Gastgeberinnen nur wenig zu, waren aber auch offensiv, wie schon in der Vergangenheit, nicht in der Lage, deutliche Akzente zu setzten.

Nach den torlosen ersten 45 Minuten änderte sich in der zweiten Hälfte nur wenig am Spielgeschehen, auch wenn die Heimelf einige bessere Ansätze im Sturm hatte. In der 65. Minute setzte Sabine Linßen einem Ball nach und erzielte, bedrängt von zwei Gegenspielerinnen, aus kurzer Distanz den Führungstreffer. Nach diesem Gegentor verstärkten die Duisburgerinnen ihre Offensive, hatten auch zwei gute Möglichkeiten, scheiterten aber an Walbecks Torhüterin Viola Koblenz.



Fußball : SV Walbeck erreicht Viertelfinale

zurück

weiter