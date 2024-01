Tischtennis SV Walbeck verliert Spitzenspiel, TTC Geldern-Veert bleibt im Keller

Der SV Walbeck hat den möglichen Sprung auf Platz eins in der Tischtennis-Verbandsliga der Frauen verpasst. Die Mannschaft verlor in eigener Halle das Spitzenspiel gegen Tabellenführer TTV Stoppenberg, der damit seinen Vorsprung auf drei Punkte vergrößerte, etwas unglücklich mit 4:6. Dabei erwischten die Gastgeberinnen einen Start nach Maß. Sue Boek­holt/Corinna Hoffmann (3:2) und Angelika Holla/Hannelore Hebinck (3:0) sorgten für eine 2:0-Führung nach den Eingangsdoppeln. In den folgenden Einzeln waren allerdings nur noch Sue Boekholt (3:1) und Hannelore Hebinck (3:2) erfolgreich. Trotz der Niederlage darf sich der SV Walbeck nach wie vor berechtigte Hoffnungen auf den Sprung in die NRW-Liga machen. Aktuell belegt die Mannschaft punktgleich (14:8) mit dem Tabellenzweiten TTV Rees-Groin und Verfolger TuSEM Essen Rang drei. Am kommenden Samstag steht ab 18 Uhr in der Turnhalle der Luzia-Grundschule das Duell mit dem TSSV Bottrop auf dem Programm, der sich ebenfalls noch Chancen auf Relegationsplatz zwei ausrechnet.