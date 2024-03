Fußball-Regionalliga der Frauen SV Walbeck muss weiter auf den ersten Heimsieg warten

Auch gegen die Zweitvertretung des FSV Gütersloh hat’s für den SV Walbeck nicht mit dem ersten Heimsieg in der Fußball-Regionalliga der Frauen geklappt. Mit 0:1 (0:0) musste sich der Tabellenletzte geschlagen geben. Erst in der 82. Minute schoss Johanna Burholz das Tor des Tages für die Gäste. Es handelte sich zu allem Überfluss auch noch um einen durchaus vermeidbaren Treffer „Das ist eine bittere Niederlage für uns. Es war ein Spiel, das die Mannschaft gewinnt, die das erste Tor schießt. Und das waren leider nicht wir“ sagte Trainer Dieter Blomm. Die Walbeckerinnen brauchten eine Weile, um sich auf die Gäste einzustellen. Der Mannschaft aus Gütersloh gehörte die Anfangsphase, ein Schuss landete in der siebten Minute am Pfosten. Der SV Walbeck hatte in der 20. Minute ein weiteres Mal Glück, als Tina Rother frei stehend neben das Tor köpfte.