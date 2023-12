Fußball-Regionalliga der Frauen SV Walbeck verpasst Überraschung nur knapp

In der Fußball-Regionalliga der Frauen schrammte der SV Walbeck am Sonntag nur haarscharf an einer Überraschung vorbei. Das Schlusslicht zog sich beim Tabellendritten Fortuna Köln gut aus der Affäre, verlor am Ende aber mit 0:1 (0:0). Wie nicht anders zu erwarten, setzten die Gäste in Köln auf eine Defensivtaktik. „Wir haben natürlich erst mal wieder tief gestanden, um nicht früh in Rückstand zu geraten. Das hat die Mannschaft dann auch sehr gut umgesetzt“, sagte Trainer Dieter Blomm.