Neun-Tore-Spektakel SV Walbeck verschläft die Anfangsphase und verliert mit 4:5

Der SV Walbeck war in der Anfangsphase offenbar noch nicht richtig wach. Nach drei Minuten brachte Ingrid Rädeker Gütersloh in Führung, sieben Minuten später erhöhte Julia Gärtner auf 2:0. Zu diesem Zeitpunkt deutete sich ein unangenehmer Nachmittag für die Gäste an. „Zu Beginn des Spiels haben wir dem Gegner einfach zu viele Räume überlassen, was in dieser Klasse sofort bestraft wird“, sagte Trainer Uli Berns.