Frauenfußball : SV Walbeck verpasst die große Überraschung

Gelderland (ksch) Frauenfußball-Niederrheinliga: VfR Warbeyen – SV Walbeck 3:1 (2:1). Der SV Walbeck musste beim Titelaspiranten VfR Warbeyen antreten. Die Hoffnungen, in diesem Kreisderby etwas mitnehmen zu können, erfüllte sich für die Spargeldörflerinnen allerdings nicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus Schopmans

Die Mannschaft konnte das 1:3 allerdings verschmerzen, da die Mitkonkurrenten ebenfalls Niederlagen einstecken mussten. Es begann für die Walbeckerinnen eigentlich recht vielversprechend. Ein Freistoß in der zweiten Minute, den Lisanne Grusa eigentlich als Hereingabe gedacht hatte, flog an Freund und Feind vorbei in die Warbeyener Maschen zum Führungstreffer.

Die Gastgeberinnen hatten in der Folgezeit mehr Ballbesitz, Walbeck ließ aber nicht viel zu. Eine Elfmeterentscheidung, die für Walbecks Trainer Dieter Blomm etwas fragwürdig erschien, bescherte Warbeyen den Ausgleichstreffer nach 22 Minuten. Eine Viertelstunde später dann das Führungstor für den VfR. Nach dem Wechsel hatten die Gäste einige gute Ausgleichsmöglichkeiten. Kurz nach ihrer Einwechslung hatte Sabine Kawaters den ersten Hochkaräter auf dem Fuß, scheiterte aber ebenso wie Lena Jansen und zweimal Anja Juntermanns in der Folgezeit. In der Schlussphase machten die Walbeckerinnen dann offen, doch mit dem 3:1 in der 80. Minute sorgten die Warbeyenerinnen für die Entscheidung. „Warbeyen war im Torabschluss einfach effektiver, sonst wäre sicher mehr drin gewesen. Wir konzentrieren uns nun auf das Derby am Sonntag gegen Viktoria Winnekendonk“, resümierte Walbecks Trainer Dieter Blomm.

Bezirksliga, Gruppe 3: TSV Wachtendonk-Wankum – DJK Hommersum-Hassum 6:2 (0:1). Es war schon eine verrückte Begegnung, in der die Heimelf zur Pause zunächst mit einem Tor hinten lag. In den zweiten 45 Minuten warf der TSV dann aber die Tormaschine an. In der 61. Minute eröffnete Jessica Beckert den Torreigen. Mit drei Treffern war Nicole Deutzkens die erfolgreichste Schützin im Sportpark Laerheide, je einmal trafen Sarah Seerden und Helena Quinders.