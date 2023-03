Fußball-Niederrheinliga der Frauen Nur Borussia Mönchengladbach kann den SV Walbeck stoppen

Der SV Walbeck hat den möglichen Sprung auf den zweiten Tabellenplatz in der Fußball-Niederrheinliga der Frauen verpasst. Die Grün-Weißen mussten im 17. Anlauf ihre gerade einmal zweite Saisonniederlage hinnehmen – und wieder hieß der Gegner Borussia Mönchengladbach II. Nach dem 0:3 im Hinspiel hatte die Mannschaft um Trainer Dieter Blomm diesmal am heimischen Bergsteg mit 0:2 (0:2) das Nachsehen. Bereits nach fünf Minuten gingen die Gäste in Führung, als Sina Thurau einen Konter mit dem Führungstreffer abschloss. Der SV Walbeck erspielte sich in der Folgezeit Chance um Chance, Lena Jansen hatte gleich mehrere Kopfballmöglichkeiten, ein Schuss von Anja Juntermanns wurde noch an den Pfosten abgewehrt.