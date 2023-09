Fußball-Regionalliga der Frauen Bittere Momente für SV Walbeck

Im ersten Durchgang waren die Gäste das spielbestimmende Team, setzten den Gastgeber mit frühem Pressing immer wieder unter Druck. In der 20. Minute ereignete sich die Schlüsselszene des Spiels. Nach einem Foul an Samira Berns, die danach verletzt ausgewechselt werden musste, gab’s Elfmeter. Marie Wellmans scheiterte allerdings mit einem schwach platzierten Schuss an der Rhader Torhüterin Jennifer Radüchel. Der SV Walbeck blieb am Drücker, hatte aber bis zur Pause kaum noch gefährliche Szenen.