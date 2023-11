Fußball-Regionalliga der Frauen SV Walbeck verliert das Kellerduell deutlich

In der 35. Minute war es erneut Michelle Fischer, die auf 3:0 erhöhte. Vier Minuten später sah Marie Aengenvoort nach einer Notbremse die Rote Karte und der SV Walbeck spielte in Unterzahl. Der vierte Treffer zwei Minuten vor der Pause war dann quasi die Entscheidung. „Wir haben nach dem Wechsel defensiv umgestellt. Das Team hat in Unterzahl Moral bewiesen und weniger zugelassen“, so Berns. So gelang zumindest der Ehrentreffer in diesem Spiel, den Marith Müller-Prießen sechs Minuten nach Wiederbeginn erzielte.