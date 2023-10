Fußball-Regionalliga der Frauen Der SV Walbeck leistet viel zu wenig Gegenwehr

Vor allem vor der Pause machte es die Walbecker Abwehr den Gästen viel zu einfach mit dem Toreschießen. Einen Angriff über die rechte Seite in der 16. Minute vollendete Jasmin Steffens zur Aachener Führung. Vier Minuten später, nach dem gleichen Muster diesmal über die linke Seite, erzielte Narjiss Ahamad nach einer punktgenauen Flanke das 2:0 für die Alemannia. Beim dritten Aachener Tor in der 39. Minute stand Jasmin Steffens am zweiten Pfosten und schob unbedrängt ein – damit war die Partie praktisch schon entschieden.