Fußball-Regionalliga der Frauen SV Walbeck ärgert den Favoriten eine Halbzeit lang

Der noch ungeschlagene Gegner übernahm erwartungsgemäß die Initiative und drängte auf den Ausgleich. Der fiel aber erst in der 26. Minute durch einen Foulelfmeter, den Delice Boboy verwandelte. Zwölf Minuten nach dem Wechsel erhöhte Boboy auf 2:1. Bayer scheiterte anschließend oft an der Walbecker Torhüterin Viola Koblenz. Katharina König (83.) stellte schließlich den Endstand her. „Wir haben in der Schlussphase noch einmal offensiv etwas versucht, aber das Spiel hatte viel Kraft gekostet. Trotz der Niederlage muss ich die Mannschaft, die wieder mit großem Engagement bei der Sache war, loben“, sagte Blomm.